Zielone światło od Brukseli dla zakazu sprzedaży e-papierosów

Pod koniec grudnia 2022 r. rząd belgijski opublikował tzw. międzyfederalną strategię na rzecz pokolenia wolnego od tytoniu na lata 2022–2028, której głównym celem jest zmniejszenie do 2028 r. liczby palaczy w wieku 15–24 lata do 6 proc. lub mniej. Aby to osiągnąć, władze belgijskie zdecydowały się wprowadzić od 1 stycznia 2026 r. zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, używanych głównie przez młodych ludzi.

Na początek te z nikotyną

Na razie zakazane będą wyłącznie jednorazowe papierosy elektroniczne zawierające nikotynę, chociaż - jak podaje portal - Belgia wolałaby wprowadzenie zakazu również niezawierających nikotyny. "Biorąc pod uwagę, że jedynie wprowadzanie do obrotu jednorazowych papierosów elektronicznych zawierających nikotynę wchodzi w zakres dyrektywy 2014/40/UE, zakres tej decyzji […] ogranicza się do tego rodzaju jednorazowych papierosów elektronicznych" – podała KE. Francja, Niemcy i Irlandia pracują nad podobnymi przepisami. Do tego na posiedzeniu senackich komisji z 19 marca wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny odnosząc się do zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów powiedział, że "Ministerstwo Zdrowia jest zdeterminowane, żeby taki zakaz wprowadzić". Więcej informacji znajdziesz w: "Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów coraz bliżej".