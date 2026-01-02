Logo TVN24
Prawo

Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie

biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Szef inspekcji pracy: czekamy na tę zmianę
Źródło: TVN24
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, które miały umożliwić zmianę umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę, budzą ogromne kontrowersje. Także w rządzie. Wyjaśniamy, co zakłada przygotowana przez resort pracy reforma.

Co to za projekt?

Projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na początku grudnia został on zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. W kolejnym kroku miał trafić pod obrady Rady Ministrów. Jego przyjęcie oznaczałoby, że regulacja zostałaby skierowana do Sejmu.

Jednak na wtorkowym posiedzeniu premier Donald Tusk miał zażądać wycofania projektu. Jak przekazali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, doszło do poważnej awantury w sprawie nowych uprawnień inspektorów pracy.

Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dowiedz się więcej:

Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"

Dla pracownika

O co chodzi w reformie PIP?

Reforma zakłada wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Ma umożliwić nie tylko wskazywanie, że Kodeks pracy jest naruszany - tak, jak to ma miejsce obecnie - ale też ma pozwolić te naruszenia likwidować.

Inspektorzy mieliby uzyskać możliwość nakazania zamiany umowy o dzieło, zlecenia czy B2B na umowy o pracę decyzją administracyjną.

"W projektowanej ustawie zagwarantowana jest ścieżka odwoławcza dla stron, które nie zgodzą się z decyzją inspektora pracy. Od decyzji będzie przysługiwało odwołanie do głównego inspektora pracy. Na końcu drogi odwoławczej jest sąd pracy" - wyjaśniał resort pracy.

OGLĄDAJ: "Takiego Tuska dawno nie widziałem". Wiemy, o co poszło
pc

"Takiego Tuska dawno nie widziałem". Wiemy, o co poszło

Jak jest teraz?

Obecnie inspektor może skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie zmiany podstawy prawnej świadczenia pracy, następnie ewentualnie skierować sprawę do sądu pracy.

"Uprawnienie to (do wnoszenia powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy - red.) jest rzadko wykorzystywane przez inspektorów pracy z uwagi na czasochłonność prowadzenia procesu sądowego oraz ryzyko przegrania sprawy, zwłaszcza przy braku współpracy ze strony osoby wykonującej pracę (obawiającej się np. utraty pracy), a także przewlekłość postępowań sądowych i długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy" - napisano jednak w uzasadnieniu do projektu.

Wątpliwości

Projektowane przepisy w zakresie uprawnień inspektorów wzbudziły wiele emocji. Przede wszystkim wśród przedsiębiorców. "Takie uprawnienie ingeruje w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a mechanizm stosowania decyzji grozi wywołaniem chaosu prawnego i gospodarczego" - oceniła Konfederacja Lewiatan w swoim stanowisku.

- Nowe regulacje dotyczące reklasyfikacji umów prawa cywilnego mogą radykalnie zakłócić funkcjonowanie wielu branż, generując nieprzewidywalność i skutkując pogorszenie się sytuacji na rynku pracy - ocenił Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Przeciwnikiem najdalej idących sformułowań, o jednostronnej decyzji administracyjnej inspektora pracy, był też przewodniczący Komitetu Stałego RM, minister Maciej Berek.

Część przedsiębiorców obawiała się, że w praktyce umowy cywilnoprawne zostaną po prostu zlikwidowane.

Szef PIP tłumaczy

Szef Państwowej Inspekcji Pracy Marcin Stanecki argumentował jednak wielokrotnie, że nowe uprawnienie ma być używane do walki z nadużyciami. - Zawsze podkreślałem, że chcemy korzystać z tych uprawnień z rozwagą - przekonywał w piątek na antenie TVN24. - Nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilnoprawnych, nie chcemy likwidować polskiej działalności gospodarczej. Chcemy tylko iść tam, gdzie naprawdę umowy cywilnoprawne są nadużywane - mówił.

Wyjaśnił także, że w regulacji chodzi o pomoc "tym ludziom, którzy do nas (PIP - red.) piszą skargi". Przekazał również, że na obecnym etapie nie wie, co dalej stanie się z przygotowanym projektem. Zadeklarował jednak "wolę włączenia się do tego projektu".

biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
Dla pracownika
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"
Dla pracownika
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
Z kraju

Co dalej z projektem?

Pierwotne zapowiedzi - o projekcie dyskutuje się od co najmniej roku - wskazywały, że reforma PIP może zacząć obowiązywać nawet od początku 2026 roku.

Jednak ze względu na fakt, że do tej pory projekt nie został formalnie skierowany na Radę Ministrów (we wtorek odbyła się dyskusja, dokumentu nie było jednak w porządku obrad), a także z powodu sporu w rządzie w tej sprawie, realnym terminem wejścia w życie przepisów jest początek 2027 roku. Jeśli regulacji nie zawetuje prezydent RP Karol Nawrocki.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Państwowa Inspekcja Pracy
