Gigantyczna kara dla Volkswagen Poznań i Solarisa za zatory płatnicze

Zaległości z powodu pandemii?

"Dotyczy przede wszystkim okresu pandemii, w którym to nasza firma, jak większość przedsiębiorstw z branży przemysłu motoryzacyjnego w całej Europie, borykała się z trudną sytuacją związaną między innymi z tzw. lockdownami, zamykaniem granic, trudnościami w łańcuchach dostaw zarówno komponentów, jak i gotowych towarów do odbiorców końcowych" - zaznaczył Figaszewski.

Czym są zatory płatnicze?

Jak zaznaczono w komunikacie, to kolejni przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej - zarówno w produkcji, jak i w handlu - którzy zostali ukarani za generowanie zatorów płatniczych. - Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dodano, że w 2023 r. prezes urzędu wydał 52 decyzje dotyczące przedsiębiorców, nie płacących na czas swoim kontrahentom i nałożył na nich ponad 40 mln zł kar finansowych.