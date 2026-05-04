Matura 2026. Mamy arkusze z języka polskiego
Podatnik dogada się z fiskusem. Jest projekt

Pełczyńska-Nałęcz o projekcie ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. "Nie jest dla nikogo tajemnicą"
Źródło: TVN24
Podatnicy zyskają możliwość zawierania porozumień z organami podatkowymi - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowy instrument ma umożliwić uregulowanie kwestii związanych z zaległościami podatkowymi oraz usprawnić i przyspieszyć rozstrzyganie sporów na tle podatkowym.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa instytucji ugody podatkowej.

"Nadrzędnym celem tego zabiegu jest dążenie do ograniczenia liczby i długości sporów podatkowych towarzyszących stosowaniu prawa podatkowego w Polsce poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz umożliwienie ich wcześniejszego rozwiązywania w warunkach porozumienia stron. Instytucje tego typu są na świecie zaliczane do grona instrumentów alternatywnego rozwiązywania sporów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana dla podatników

Wyjaśniono, że skorzystanie z możliwości zawarcia ugody będzie dobrowolne - to podatnik będzie mógł wyjść z taką propozycją, zaś organ skarbowy będzie musiał na to wyrazić zgodę. Taka ugoda może zastąpić działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ściągalności zaległego podatku.

"Z punktu widzenia potrzeb budżetu państwa projekt ma na celu wywarcie w dłuższej perspektywie czasowej pozytywnego wpływu na finanse publiczne poprzez poprawę ściągalności podatków połączoną z racjonalizacją wysiłków Krajowej Administracji Skarbowej. Szybciej i prościej będą załatwiane przynajmniej niektóre sprawy podatkowe obarczone ryzykiem eskalacji w długotrwały i niepewny co do skutku spór z podmiotem zobowiązanym" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodano, że ugoda podatkowa może dotyczyć wyłącznie zobowiązań podatkowych, których termin płatności upłynął.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2028 r.

