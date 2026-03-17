To ma być koniec z niepotrzebnymi kolejkami w sądach. Wchodzą nowe przepisy

Ustawa stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Przewidziane w projekcie zmiany mają umożliwić spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

W ocenie Krajowej Rady Notarialnej (KRN), wejście w życie nowych regulacji oznacza "koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach".

"Do tej pory po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza spadkobierca musiał samodzielnie złożyć w sądzie wniosek o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości. W praktyce oznaczało to konieczność wypełnienia formularzy, zgromadzenia dokumentów oraz samodzielnego uiszczenia opłat sądowych w prawidłowej wysokości" - zauważyła Rada.

Wniosek o wpis bezpośrednio u notariusza

Od wtorku spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio u notariusza - nawet podczas tej samej wizyty, w trakcie której sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia.

"Nowelizacja wprowadza przepisy, które umożliwiają notariuszowi sporządzenie protokołu zawierającego żądanie dokonania wpisu w księdze wieczystej. Następnie notariusz przekaże elektronicznie wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego" - wskazała KRN.

Nowe rozwiązanie obejmuje wpisy dotyczące własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla których prowadzona jest księga wieczysta.

KRN zwróciła uwagę, że w praktyce oznacza to, że wiele formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości będzie można załatwić w jednym miejscu – w kancelarii notarialnej. Dzięki temu "spadkobiercy nie będą musieli samodzielnie składać wniosków w sądzie, ani martwić się o poprawność dokumentów czy prawidłowe wypełnienie wniosku".

Korzyści dla spadkobierców i sądów

Dzięki temu rozwiązaniu - w ocenie KRN - znacznie zmniejszy się ryzyko wywołane nieujawnianiem przez dłuższy czas zmiany właściciela w księdze wieczystej. Aktualny wpis w księdze wieczystej ma zaś kluczowe znaczenie w obrocie nieruchomościami. Jest niezwykle istotny w sytuacji, kiedy spadkobierca planuje sprzedaż mieszkania lub wzięcie kredytu hipotecznego.

W opinii KRN nowe przepisy ograniczą też liczbę postępowań wieczystoksięgowych, co oznacza usprawnienie pracy sądów. Dotychczas notariusze byli bowiem zobowiązani jedynie do zawiadamiania sądu o zmianie właściciela wynikającej z aktu poświadczenia dziedziczenia, co uruchamiało obligatoryjne postępowania w celu wpisu przez sąd ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawdziwym, wynikającym ze zmiany właściciela na skutek dziedziczenia.

"Teraz do sądu szybciej trafiać będą wnioski o ujawnienie własności na rzecz spadkobierców, co ograniczy liczbę takich postępowań wieczystoksięgowych" - podsumowała Rada.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris