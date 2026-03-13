Logo TVN24
Prawo

Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"

Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Gawkowski w Sejmie o środkach z programu SAFE
Źródło: TVN24
Sejm uchwalił w piątek ustawę o tak zwanych "rozwodach pozasądowych", dotyczących małżeństw nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci. " To realne odciążenie sądów przy zachowaniu prawnych wymogów rozwodu" - skomentował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha na platformie X.

Za jej uchwaleniem zagłosowało 242 posłów i posłanek, przeciw - 187. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Za przyjęciem noweli w całości były kluby KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Centrum oraz koło Razem.

Klub PiS w większości był przeciw (170 posłów). Dwóch posłów wstrzymało się od głosu, nikt nie był za.

Rządowej propozycji nie poparli także posłowie Konfederacji.

Rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśnił we wpisie na profilu X, że "małżonkowie bez wspólnych małoletnich dzieci będą mogli rozwiązać małżeństwo w USC".

"Takie sytuacje stanowią każdego roku ok. 30 proc. - 40 proc. wszystkich rozwodów. To realne odciążenie sądów przy zachowaniu prawnych wymogów rozwodu" - napisał.

Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
Z kraju

Dwa etapy rozwodu pozasądowego

Zgodnie z ustawą, rozwód będzie mógł się odbyć bez udziału sądu - wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warunkiem jest to, że małżonkowie są zgodni w sprawie rozwiązania małżeństwa, pozostają w związku małżeńskim co najmniej rok, nie mają wspólnych małoletnich dzieci, nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia; nie toczy się między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa oraz oboje są obywatelami polskimi lub – w przypadku różnych obywatelstw – mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Według projektu procedura rozwodu pozasądowego będzie miała dwa etapy. W pierwszym, małżonkowie muszą wspólnie udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, złożyć pisemne zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, które potwierdzają spełnienie warunków rozwodu pozasądowego. Zapewnienia te są ważne przez 6 miesięcy.

W drugim etapie małżonkowie, po upływie co najmniej miesiąca od złożenia zapewnień, muszą ponownie wspólnie udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego (niekoniecznie tego samego, co poprzednio) i złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu małżeństwa oraz oświadczenia w tej sprawie.

Rozwód będzie ważny po złożeniu zgodnych oświadczeń małżonków i dołączeniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego do aktu małżeństwa tzw. wzmianki dodatkowej o jego rozwiązaniu.

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie weryfikował spełnienie warunków rozwodu pozasądowego i dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Projekt zakłada jednak, że będzie mógł także odmówić rozwodu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polacy o odebraniu pensji Ziobrze. Sondaż
Opracowała Alicja Skiba

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sebra/Shutterstock

Rozwód prawo Ministerstwo Sprawiedliwości Prawo rodzinne
