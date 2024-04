Rząd szykuje rewolucję w testamentach

Najbezpieczniejszą formą spisania swojej woli w kwestii spraw majątkowych jest testament sporządzony u notariusza. Poza urzędowym poświadczeniem, notariusz może wpisać testament do Notarialnego Rejestru Testamentów. Dzięki niemu można łatwiej dotrzeć do poszukiwanego dokumentu. Inne formy to m.in. zwykła pisemna i ustna w obecności świadków.