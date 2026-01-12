Logo TVN24
Prawo

Pokłosie weta. Bruksela reaguje

Karol Nawrocki
Nawrocki o nowelizacji umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP/X
Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał, że Bruksela odnotowała weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Zaznaczył też, że KE "zdecydowanie zachęca" Polskę do implementacji brakujących przepisów.

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier powiedział, że chce z "trybuny KE" zachęcić Polskę i pozostałe państwa członkowskie do wzmocnienia uprawnień swoich koordynatorów ds. usług cyfrowych.

Kolejne weta prezydenta
Kolejne weta prezydenta

TVN24

Przepisy cyfrowe w UE

Rzecznik KE przypomniał, że harmonizujący efekt unijnych przepisów cyfrowych w zakresie ochrony 450 milionów obywateli całej Unii Europejskiej jest niezwykle ważny. Dlatego też państwa członkowskie zobowiązane są powołać na szczeblach krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych, którzy nadzorowaliby przestrzeganie i egzekwowanie przepisów DSA.

Polska i cztery inne kraje unijne: Czechy, Cypr, Hiszpania i Portugalia nie wywiązały się z tego obowiązku. Za to, jeszcze w maju, Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Skierowaliśmy sprawę Polski do TSUE w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - potwierdził Regnier.

"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta

"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta

TVN24
"Stawiam panu, panie prezydencie, akt oskarżenia"

"Stawiam panu, panie prezydencie, akt oskarżenia"

TVN24

Weto prezydenta Nawrockiego

W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową nowelizację Aktu o usługach cyfrowych, argumentując, że przepisy wprowadzą administracyjną cenzurę. Prezydent podkreślił, że - jego zdaniem - proponowane w ustawie rozwiązania tworzą system, w którym zwykły Polak musiałby walczyć z aparatem urzędniczym, aby obronić swoje prawo do wyrażania opinii.

Decyzję skrytykował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że ustawa miała chronić dzieci przed przemocą w internecie.

Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA
Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA

KONKRET24

DSA, czyli przepisy cyfrowe UE

Unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA) obowiązuje w Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 r. Przepisy regulują działanie platform i wyszukiwarek internetowych w UE. Regulacje nakładają, zwłaszcza na bardzo duże serwisy internetowe, czyli posiadające ponad 45 milionów aktywnych użytkowników w UE, dodatkowe wymagania, dotyczące m.in. moderowania treści.

Mowa o zakazie publikacji treści nielegalnych, takich jak mowa nienawiści i treści o charakterze dezinformacyjnym. Przewiduje także przepisy nakazujące przejrzystość reklam, w tym oznaczanie reklam politycznych.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Unia EuropejskaKarol NawrockiInternetBezpieczeństwo w internecie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica