Powstanie "nowa instytucja". Jest zielone światło

Skład Rady Fiskalnej

Proces budżetowy po powołaniu Rady Fiskalnej

Jak wskazuje resort finansów, w związku z utworzeniem Rady Fiskalnej zmianie ulegnie proces budżetowy. "Co do zasady Rada będzie miała 14 dni na wydanie opinii ( w sprawie projektu budżetu - red.). Minister Finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej" - napisano w komunikacie kancelarii premiera.