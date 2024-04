Rewolucja w testamentach. Ministerstwo zabiera głos

Testament ustny

Testament audiowizualny

Resort chce uregulować także kwestie sporządzenia testamentu w formie audiowizualnej, czyli np. za pomocą nagrania wideo. Jak wskazano "w odróżnieniu od jego 'zwykłej' formy, testament ustny audiowizualny będzie można sporządzić bez konieczności angażowania świadków". "Proponowane zmiany znacznie skrócą termin, w jakim stwierdza się treść testamentu ustnego . W myśl projektowanych przepisów treść testamentu ma być stwierdzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego sporządzenia. Jeśli zaś spadkodawca umrze, treść testamentu będzie można stwierdzić wyłącznie przed sądem, w terminie 3 miesięcy od śmierci spadkodawcy" - tłumaczy ministerstwo. Wskazano także, że projektowane zmiany będą także dotyczyć ważności testamentów szczególnych (ustnego, wojskowego, audiowizualnego) . "Obecnie zachowują one moc przez maksymalnie 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały sporządzenie takiego testamentu. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości skraca ten czas do 3 miesięcy (1 miesiąca w przypadku testamentu audiowizualnego)" - czytamy w komunikacie.

Testament wojskowy trafi do Kodeksu cywilnego

Kto (nie) będzie mógł być świadkiem testamentu

"Będą to np. partner bądź partnerka osoby, dla której została przewidziana w testamencie jakakolwiek korzyść, krewni lub powinowaci takiej osoby do czwartego stopnia czy osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść" - wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego

"Proponowane zmiany zapobiegną sytuacjom, w których istnieją w obrocie prawnym dwa postanowienia o nabyciu spadku po tej samej osobie. Rodziło to problemy przed urzędami z powodu rozbieżności w zakresie podstawy tytułu prawnego do spadku. Proponowane rozwiązanie daje sądowi kompetencję do uchylenia – także z urzędu i na posiedzeniu niejawnym – prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wcześniej wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku" - stwierdzono w komunikacie.