Konsumenci zyskają nową broń przeciwko nieuczciwym firmom

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu nowymi przepisami, mającymi ułatwić wytaczanie pozwów zbiorowych firmom, które dopuszczają się nieuczciwych praktyk względem konsumentów. Rozwiązanie to ma funkcjonować równolegle z tym obecnie działającym. Postępowania będą mogły wszczynać, poza prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, również upoważnione do tego podmioty.

Chodzi o projekt zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Zmiana ta wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r.

Pozwy grupowe w Polsce. Nowa droga

Projekt zakłada m.in. przekazanie sądom okręgowym do prowadzenia spraw o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, a także spraw o roszczenia związane ze stosowaniem tych praktyk.

Według projektowanych przepisów, postępowania będą mogły być wszczynane przez tzw. podmiot upoważniony. Zgodnie z zapisami dyrektywy 2020/1828 podmiotami upoważnionymi do wytaczania powództw grupowych, zarówno krajowych jak i transgranicznych, mogą być podmioty spełniające kryteria fachowości i niezależności. Przepisy dyrektywy stanowią, że podmioty, spełniające wskazane kryteria, będą musiały wnioskować do Prezesa UOKiK o wpis do odpowiedniego rejestru - Wykazu podmiotów upoważnionych.