Pomoc prawna dla powodzian i apel do ministra sprawiedliwości

"W związku ze skalą powodzi i oczywistymi w tej sytuacjami roszczeniami poszkodowanych z różnych tytułów prawnych, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pilne zorganizowanie akcji informacyjnej obejmującej przekazanie ludności z terenów objętych klęską żywiołową informacji o dostępie do pomocy prawnej" - napisał do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Jego zdaniem, konieczne jest upowszechnienie informacji o pomocy świadczonej przez adwokatów, w tym w ramach punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, a w szczególności przekazanie informacji chroniących poszkodowanych przed działalnością tzw. firm lub kancelarii odszkodowawczych i windykacyjnych, które przy okazji podobnych tragedii, wykorzystując nieuczciwe praktyki godzące w interesy poszkodowanych, prowadzą działania zmierzające do pozyskania klientów.

Rosati przekazał też, że Adwokatura Polska w ramach swojej działalności ustawowej zorganizowała pomoc prawną pro bono na terenie Izb Adwokackich objętych powodzią, natomiast wsparcie Ministra Sprawiedliwości w powyższym zakresie będzie istotne dla ochrony interesów obywateli.

"Ważne jest, aby dotrzeć do poszkodowanych z rzetelną informacją prawną. Okręgowe Rady Adwokackie w Opolu i we Wrocławiu prowadzą listy adwokatów, którzy udzielają pomocy prawnej pro bono. Listy są dostępne w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych tych rad adwokackich. Ważne jest, aby poszkodowani zwracali uwagę czy osoba, która oferuje pomoc prawną nie jest tzw. kancelarią odszkodowawczą. Aby to sprawdzić, wystarczy poprosić o okazanie legitymacji adwokackiej lub wpisać nazwisko na stronie www.rejestradwokatow.pl Jeżeli osoba ta widnieje w tym rejestrze to oznacza, że jest adwokatem i stanowi to gwarancję udzielenia profesjonalnej, rzetelnej i fachowej pomocy prawnej. To gwarantuje bezpieczeństwo prawne" - poinformował Prezes NRA.

Podkreślił, że na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zakłady ubezpieczeń wdrożyły uproszczony tryb likwidacji szkód, by osoby poszkodowane jak najszybciej mogły otrzymać świadczenia. Bezpłatną pomoc prawną oferują Okręgowe Rady Adwokackie z Opola i Wrocławia. Bezpłatna pomoc prawna oraz pomoc i ułatwienia ze strony ubezpieczycieli oznaczają, że nie trzeba korzystać z żadnych form płatnej pomocy oraz płatnego pośrednictwa odszkodowawczego, w tym z pomocy tzw. kancelarii odszkodowawczych lub windykacyjnych.

Prezes NRA we wpisie na portalu X (dawniej Twitter) podał także numery, pod którymi poszkodowani mogą uzyskać pomoc.

"Adwokatura dla powodzian. Adwokaci i aplikanci adwokaccy z Izby Adwokackiej w Opolu będą udzielać pro bono pomocy prawnej dla poszkodowanych podczas powodzi. Kontakt dla poszkodowanych - biuro ORA w Opolu 77 454 37 08 lub 606 659 955 lub 785 320 067 e-mail wsparcie@opolskie.pl Jesteśmy z Wami. Zawsze możecie na nas liczyć" - napisał Przemysław Rosati.

