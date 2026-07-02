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Tych treści nie można rozpowszechniać w sieci. Russia Today zablokowana

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zakaz rozpowszechniania treści z rosyjskiej stacji Russia Today (RT) obowiązuje niezależnie od tego czy publikacja ma charakter zarobkowy, czy nieodpłatny - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że restrykcje obejmują także internet, w tym ogólnodostępne, bezpłatne serwisy internetowe.

Chodzi o sprawę z Niemiec, gdzie toczy się postępowanie karne przeciwko trzem osobom, które wielokrotnie rozpowszechniały w internecie filmy pochodzące z kanału Russia Today Germany.

Treści Russia Today z zakazem

Rosyjska stacja objęta jest sankcjami unijnymi za szerzenie propagandy związanej z agresją Rosji przeciwko Ukrainie oraz rosyjskiej dezinformacji, co oznacza, że jej treści nie mogą być rozpowszechniane. Tymczasem trzy osoby, wobec których toczy się postępowanie, publikowały materiały RT na bezpłatnej i ogólnie dostępnej stronie internetowej, finansowanej z datków użytkowników.

Niemiecki sąd zwrócił się z zapytaniem do TSUE, czy zakaz publikowania treści Russia Today dotyczy też sytuacji, kiedy treści te udostępniane są za darmo i na platformach ogólnie dostępnych dla społeczeństwa i czy osoby publikujące je można w myśl prawa uznać za "operatorów", udostępniających zabronione treści.

Zakaz udostępniania rosyjskiej propagandy

Trybunał orzekł w czwartek, że nie ma znaczenia czy rozpowszechnianie nielegalnych treści miało charakter zarobkowy czy też nie, podobnie jak nie ma znaczenia, czy materiały zakazane dotarły do szerokiej publiczności czy zaledwie kilku osób, ani to, jak długo trwał ten proceder.

"Pojęcie 'operatora' w tym kontekście obejmuje każdą osobę odpowiedzialną, bezpośrednio lub pośrednio, za udostępnianie treści zabronionych, w tym w ramach działalności nieodpłatnej lub w ramach prowadzenia strony internetowej, finansowanej z dobrowolnych datków osób trzecich" - uznał TSUE.

Trybunał podkreślił, że tylko taka interpretacja przepisów pozwala na zapobieżenie rozpowszechnianiu rosyjskiej propagandy, a tym samym ochronie dobra i bezpieczeństwa publicznego UE.

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Źródło: PAP
Tagi:
TSUEInternet
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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