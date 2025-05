Mandat za grilla. Kara może wynieść pięć tysięcy złotych

Podczas tegorocznej majówki wielu Polaków zorganizuje grilla z rodziną lub przyjaciółmi. Aby nie zepsuć sobie wypoczynku, należy pamiętać, że nie wszędzie można grillować bez ograniczeń, a za złamanie przepisów grozi kara - w niektórych przypadkach nawet do pięciu tysięcy złotych.

Czy można grillować na balkonie?

"Bardzo ważne, aby każde urządzenie eksploatować zgodnie z zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem, elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie urządzenia tego typu bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar" - podkreśla PSP.

Nawet pięć tysięcy złotych mandatu

Co z grillowaniem w innym miejscach? Rozpalając ognisko lub grilla w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez wyraźnej informacji, ryzykujemy mandat w wysokości 500 zł.

Także grillowanie w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy jest surowo zabronione. To zgodnie z ustawą o lasach grozi mandatem do 5 tys. zł.

Jeśli jednak w parku lub lesie znajduje się wyznaczone miejsce do grillowania, możemy z niego skorzystać. Nie warto jednak interpretować przepisów na własną rękę i zakładać, że jeśli na jednej polance można, to na innej również.

"Majówka 25" na terenach nadleśnictw

Od 29 kwietnia do 9 maja straż leśna wspólnie z policją będzie prowadzić akcję "Majówka 25" na terenach nadleśnictw. - Działania o charakterze kontrolno-prewencyjnym mają na celu przede wszystkim zapewnienie społeczeństwu bezpiecznego korzystania z lasów oraz ochronę zasobów przyrodniczych. W ramach akcji funkcjonariusze będą również egzekwować od osób przebywających na terenach leśnych przestrzeganie obowiązujących przepisów – wskazał rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak.

Dodał, że podczas trwania akcji strażnicy leśni "stanowczo będą reagować na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, zarówno na terenach leśnych, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie - w odległości do 100 metrów od granicy lasu".

Grill na ROD

Jeżeli chodzi o grillowanie na działce ROD, to nie jest ono zabronione, jeśli zachowane są zasady bezpieczeństwa i o ile - jak wyjaśnia Polski Związek Działkowców - używane są do tego celu małe, przenośne, niezwiązane z gruntem grille, które można szybko i łatwo przenieść w inne miejsce, by w razie niekorzystnego wiatru nie zadymiać działki sąsiada.