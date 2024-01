Znany aktor i akcja oszustów

Kłamstwem są też podawane we wspomnianych reklamach informacje na temat konsultacji dyrektora Teatru Narodowego z lekarzem, Krzysztofem Bieleckim. "Jan Englert nie zna doktora Krzysztofa Bieleckiego, nie spotkał się z nim, a doktor Bielecki nie polecał Janowi Englertowi ratującego życie leku na nadciśnienie. W reklamach nakłaniających odbiorców do zakupu ww. leku bezprawnie wykorzystano nazwisko i wizerunek Jana Englerta" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele Teatru Narodowego.

Oszuści podszywali się także pod znanego lekarza

- Proszę bardzo, tu jest mój wizerunek, prawda? I tu jest napisane: "ten środek czyści naczynia", a dalej link do strony, gdzie można kupić ten preparat. A tutaj: "Krzysztof Bielecki zdradza ekspertom, dlaczego nigdy nie choruje: Od 21 lat raz w tygodniu czyszczę naczynia krwionośne". No, proszę państwa, przecież to jest jakaś bzdura – powiedział w rozmowie z dziennikarzami programu "Uwaga!" TVN prof. Krzysztof Bielecki.