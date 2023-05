Grill na balkonie? Co wynika z przepisów

W związku z weekendem majowym, który jest uważany za symboliczny początek sezonu grillowego, strażacy wyjaśniają, co wynika z przepisów, i ostrzegają, że pieczenie kiełbasek na balkonach może być bardzo niebezpieczne.

"Może to doprowadzić do pożaru i zagrożenia dla zdrowia"

Przestrzegł przed rozpalaniem grilla na balkonie lub tarasie. - Może to doprowadzić do pożaru i zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia – dodał bryg. Marcin Betleja. Przypomniał też, że "spowodowanie pożaru zagrażającego zdrowiu czy życiu wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów, grozi więzienie od roku do 10 lat".