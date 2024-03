Rząd szykuje zmiany dla frankowiczów

Resort sprawiedliwości chce docelowo przygotować e-Sąd, gdzie rozpatrywane byłyby sprawy mieszkaniowych kredytów walutowych - wynika ze środowej wypowiedzi w radiu TOK FM pełnomocniczki ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej.

- To, co chcielibyśmy docelowo zrobić, to przygotowanie e-Sądu, czyli sądu, w którym procedura toczyłaby się w sposób elektroniczny, co ułatwiałoby sądom procedowanie - powiedziała w środę Wiewiórowska-Domagalska.

- Natomiast jeśli chodzi o propozycję Komisji Nadzoru Finansowego, to jesteśmy po spotkaniach z KNF i jesteśmy zgodni co do tego, że chcielibyśmy wykorzystać infrastrukturę i pomysły KNF, po zmodyfikowaniu, dotyczące zawierania ugód, dlatego że ugody są najbardziej korzystnym sposobem rozwiązania sporów frankowych, dla wszystkich - dodała.

Liczba spraw frankowych

Pełnomocniczka ministra sprawiedliwości poinformowała, że na koniec 2023 roku znajdowało się w sądach ponad 178 tys. spraw frankowych. - Najprawdopodobniej tych spraw jest jeszcze więcej, dlatego że niektóre z nich, sprawy wnoszone przez banki, tak zwane sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, mogą nie być ujęte w tej statystyce. Już podjęliśmy pracę w ministerstwie, żeby te sprawy również zidentyfikować, co da nam pełen obraz sytuacji w wymiarze sprawiedliwości - dodała.

Kredyty hipoteczne w Polsce PAP/Maciej Zieliński

Ugody banków z frankowiczami

W opinii Wiewiórowskiej-Domagalskiej wynika, że minął już czas na przygotowanie rozwiązania legislacyjnego, które ustawowo rozwiązywałoby problem kredytów frankowych.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej. Część banków przedstawiła klientom możliwość zawierania ugód w oparciu o warunki zaproponowane przez KNF.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP