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Prawo

Darmowa woda z kranu w restauracjach i barach. Mają być nowe przepisy

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Obowiązek nieodpłatnego udostępniania klientom wody z kranu, między innymi w restauracjach, ma trafić do osobnego projektu ustawy - przekazał rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowisk Marek Pogorzelski. Podkreślił, że resort nie rezygnuje z pomysłu, choć usunął go z procedowanego projektu ustawy o opakowaniach.

Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu "nieodpłatnie lub za niewielką opłatą" znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) autorstwa ministerstwa klimatu. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu.

"Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których dotyczą - klientami, właścicielami lokali, producentami napojów. Dodanie ich do dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie dało szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną" - poinformował w poniedziałek na portalu X rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zaznaczył, że dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć w tej sprawie. W rozmowie z PAP Pogorzelski dodał, że przepisy mają tym samym znaleźć się w osobnym projekcie ustawy.

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Zapis o darmowej wodzie usunięty z projektu

W poniedziałek ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą, określenie "niewielka opłata" nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty.

"Darmowa kranówka do dania - dobre, proludzkie rozwiązanie. Tak to działa w wielu krajach np. we Francji czy Anglii. Nie wiem co tu się zadziało, ale nie ma żadnych powodów, aby wykreślać ten zapis z ustawy. Wystarczyło usunąć 'za niewielką opłatą' i zostawić samo 'nieodpłatnie'" - wskazała.

Dodała, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.

"Zakładam, że większość posłów zagłosuje za. Bo w sumie czemu mieliby głosować przeciw. Nie ciepła, ale za to darmowa woda z kranu dla ludzi. Normalna normalność" - napisała szefowa MFiPR.

Darmowa woda w lokalach. Na jakich zasadach?

Zgodnie z pierwotną wersją projektu opakowaniach i odpadach opakowaniowych, "restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i podmioty świadczące usługi gastronomiczne powinny tam gdzie to możliwe, zapewnić swoim klientom podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania”. Zgodnie z zapisem, miałoby to na celu powstawaniu odpadów opakowaniowych”.

W drugiej połowie lipca br. wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska w odpowiedzi na interpelację poselską posła Roberta Dowhana (KO) wskazała, że od zawarcia w projekcie o ROP rozwiązania dotyczącej darmowej wody w restauracjach resort klimatu odstąpił "w toku uzgodnień międzyresortowych" i w związku z tym projekt ustawy skierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich nie zawierał już regulacji w tym zakresie.

Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych dotyczy wprowadzenia w Polsce tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Zgodnie z nim ustanowiona ma zostać opłata opakowaniowa (różna dla poszczególnych materiałów do ich produkcji), którą w ramach odpowiedzialności finansowej producenci będą ponosili za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu. Pierwotny projekt ustawy o ROP został opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji w sierpniu 2025 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wodarestauracjaprawo
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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