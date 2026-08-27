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Prawo

Coraz droższy pellet. UOKiK: efekt problemów systemowych

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Paulina Hennig-Kloska o ustawie pomocowej dla osób poszkodowanych w "Czystym Powietrzu"
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rosnąca popularność pieców na pellet przy ograniczonej podaży paliwa jest główną przyczyną wzrostu jego cen - ocenił w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaznaczył jednak, że rząd ma narzędzia pozwalające ograniczyć negatywne skutki podwyżek.

Urząd Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził, czy rosnące ceny pelletu nie są wynikiem praktyk ograniczających konkurencję na rynku tego paliwa. Urząd, po przeprowadzonej analizie uznał, że "główną przyczyną podwyżek jest zwiększony popyt związany z rosnącą popularnością pieców na pellet, za którym nie nadąża podaż surowca drzewnego".

"Wzrost cen pelletu jest efektem problemów systemowych, a nie praktyk ograniczających konkurencję" - podał UOKiK w komunikacie.

UOKiK: produkcja pelletu nie nadąża za zapotrzebowaniem

UOKiK stwierdził, że "z tego rodzaju kotłów (na pellet - red.) korzysta obecnie w Polsce ok. 450 tys. gospodarstw domowych i ta liczba zwiększyła się o ponad 90 tys. w porównaniu z 2023 r.". Dodał, że w 2025 r. w programie "Czyste Powietrze" ok. 77 proc. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło kotłów na pellet i drewno.

"Za rosnącymi potrzebami konsumentów nie nadąża produkcja pelletu. Przykładowo, zmniejszyła się sprzedaż drewna prowadzona przez Lasy Państwowe, a wysokiej jakości pellet klasy A1 produkuje się przede wszystkim z trocin oraz pozostałości z obróbki drewna w tartakach" - podał UOKiK.

- Nasza analiza jednoznacznie wskazuje, że przyczyną wzrostu cen pelletu są problemy systemowe, w szczególności niedostosowanie podaży pelletu z krajowych zasobów do popularności pieców na drewno, w tym dofinansowanych z programu "Czyste Powietrze" - skomentował prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

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Negatywne perspektywy na przyszły sezon

Prezez UOKiK wskazał także, że podwyżki cen pelletu "z dużym prawdopodobieństwem" wystąpią również w najbliższym sezonie grzewczym.

- Narzędziami pozwalającymi ograniczyć ich negatywne skutki dysponuje rząd, w szczególności Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nadzorujące PGL Lasy Państwowe. Nie jest jeszcze za późno na działania - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wyjaśnił UOKiK, "resort energii ma możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym ograniczeniu zużycia pelletu przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, w celu ochrony indywidualnych odbiorców przed podwyżkami. Z kolei resort środowiska, nadzorujący PGL Lasy Państwowe, ma wpływ na krajową podaż surowca drzewnego, z którego produkowany jest pellet".

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Pieniądze

Galop cen pelletu

Według danych portalu Cenapelletu.pl, w lipcu średnia cena pelletu wyniosła 2018 złotych za tonę i w skali miesiąca wzrosła o 234 zł (ponad 13 proc.). Dla porównania w lipcu ubiegłego roku średnia cena pelletu wynosiła 1308 złotych, czyli o 710 zł mniej. Wówczas wzrost między czerwcem a lipcem wyniósł zaledwie 7 zł.

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- Skala podwyżek jest ogromna - powiedział w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Daniel Czyżewski, analityk ds. energii, Fundacja Polska z Natury. - O ile oficjalne statystyki mówią o średniej cenie rzędu 2 018 zł za tonę (przy wyjściowym minimum ok. 1 600 złotych), o tyle w praktyce za towar dostępny od ręki w detalicznym obrocie workowanym klienci muszą płacić od 2200 do nawet 2600 zł za tonę, a na pojedynczych aukcjach stawki sięgają aż 3500 zł - dodał ekspert.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UOKiKceny
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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