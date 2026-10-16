Pieniądze Zwolnienia w Makro. Jest porozumienie ze związkowcami Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie Źródło zdj. gł.: mares90 / Shutterstock.com

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"MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz reprezentujące pracowników organizacje związkowe zakończyły konsultacje dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia, wypracowując porozumienie określające zasady przeprowadzenia zmian oraz dodatkowe wsparcie dla pracowników objętych tym procesem" - przekazała spółka w komunikacie.

Makro podkreśliło, że uzgodnione rozwiązania wykraczają poza świadczenia przewidziane w ustawie o zwolnieniach grupowych. Porozumienie obejmuje dodatkowe wsparcie dla odchodzących pracowników oraz możliwość korzystania z części benefitów pracowniczych również po ustaniu zatrudnienia. Szczegółowe zasady mają wynikać z zawartego porozumienia.

Jak zaznaczyła spółka, przyjęte rozwiązania mają ułatwić pracownikom odnalezienie się w nowej sytuacji zawodowej.

Makro nie zamknie kolejnych hal

Firma zapewniła jednocześnie, że obecna reorganizacja nie oznacza likwidacji żadnej z hal obsługujących klientów. "Zmiany nie wiążą się z zamknięciem żadnej hali MAKRO obsługującej klientów. Obejmują reorganizację procesów wewnątrz hal oraz w obszarze dostaw" - poinformowała spółka.

Celem restrukturyzacji ma być usprawnienie działalności oraz dostosowanie organizacji pracy do hurtowego modelu biznesowego i zmieniających się potrzeb klientów.

Firma i związkowcy zakończyli konsultacje

Makro oceniło, że mimo trudnego charakteru rozmów konsultacje były prowadzone w duchu współpracy. Spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą odbyło się 13 października.

"Pracodawca i strona społeczna z satysfakcją przyjmują osiągnięte porozumienie. Pomimo trudnego charakteru omawianych kwestii konsultacje były prowadzone w duchu partnerstwa, wzajemnego szacunku i poszanowania godności pracowników. Otwarty dialog pozwolił połączyć potrzeby organizacyjne firmy z rozwiązaniami uwzględniającymi sytuację osób objętych zmianami" - przekazała firma.

Redukcja może objąć do 250 stanowisk

Wcześniej zakładowa organizacja NSZZ "Solidarność" informowała, że Makro planuje likwidację do 250 stanowisk pracy w swoich halach, a także zmiany w Centrum Wsparcia Biznesu.

Związkowcy zapowiadali, że ich głównym celem podczas rozmów będzie ograniczenie skali redukcji oraz ochrona jak największej liczby miejsc pracy.

Na wypadek, gdyby nie udało się powstrzymać zwolnień, "Solidarność" deklarowała negocjowanie dodatkowych zabezpieczeń dla osób odchodzących z firmy. Wśród postulatów znalazły się:

pakiety osłonowe;

odprawy wyższe niż przewidziane w przepisach;

możliwość przekwalifikowania się i podnoszenia kwalifikacji;

pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia;

korzystne warunki dobrowolnych odejść;

dodatkowe wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Rozwiń

To kolejna restrukturyzacja przeprowadzana przez Makro w ostatnim czasie. W 2025 roku sieć ogłosiła "optymalizację swojej sieci operacyjnej", w ramach której zamknięto cztery hale: w Rybniku, Słupsku, Toruniu i Zabrzu. Obiekty miały zakończyć działalność do 30 września 2025 roku.

Makro działa w Polsce od ponad 30 lat

Makro Cash and Carry jest obecne na polskim rynku od 1994 roku. Sieć obsługuje przede wszystkim klientów biznesowych, w tym firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej, sklepy tradycyjne, biura oraz przedsiębiorstwa usługowe.

Pierwsze hale Makro w Polsce powstały w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu. Rok później uruchomiono kolejne obiekty w Krakowie, Wrocławiu oraz Ząbkach pod Warszawą. Z informacji publikowanych przez sieć wynika, że Makro prowadzi obecnie w Polsce 29 hal.