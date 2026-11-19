Pieniądze Koniec koncesji na A4. Spółka planuje zwolnić niemal całą załogę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Autostrada A2 znowu drożeje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Umowa koncesyjna, stanowiąca podstawę działalności spółki, obowiązuje do 15 marca 2027 roku. Jak poinformował Stalexport Autostrady, jej wygaśnięcie oznacza konieczność dostosowania struktury organizacyjnej i zatrudnienia do przyszłego zakresu działalności.

Spółka rozpoczyna procedurę zwolnień

Zarząd Stalexport Autostrady Małopolskiej podjął 18 listopada 2026 roku uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Redukcja zatrudnienia ma zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami regulującymi tego rodzaju postępowania.

Na obecnym etapie spółka poinformowała jedynie o rozpoczęciu procedury. Nie podała liczby osób zatrudnionych, których obejmą zwolnienia, ani szczegółowego harmonogramu ich przeprowadzenia.

Koncesja wygaśnie w marcu 2027 roku

Podstawą działalności spółki jest umowa koncesyjna obowiązująca do 15 marca 2027 roku. Jak poinformował Stalexport Autostrady, jej wygaśnięcie oznacza konieczność dostosowania struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia do przyszłego zakresu działalności.

Umowę zawarto w 1997 roku. Obejmowała ona przystosowanie około 61-kilometrowego odcinka autostrady A4 - od węzła Murckowska w Katowicach do Balic pod Krakowem - do standardu płatnej autostrady, a następnie jego eksploatację i utrzymanie.

Po wygaśnięciu koncesji zarządzanie tą trasą przestanie być podstawową działalnością spółki.

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Odcinek A4 będzie bezpłatny

Po zakończeniu obowiązywania umowy kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z odcinka A4 między Katowicami a Krakowem bezpłatnie.

"Kierowcy pojazdów osobowych pojadą wtedy za darmo tym odcinkiem, natomiast dla pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 t stawki opłaty elektronicznej będą takie jak w systemie e-TOLL" - poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi przesłanej redakcji tvn24.pl.