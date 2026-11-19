Koniec koncesji na A4. Spółka planuje zwolnić niemal całą załogę
Umowa koncesyjna, stanowiąca podstawę działalności spółki, obowiązuje do 15 marca 2027 roku. Jak poinformował Stalexport Autostrady, jej wygaśnięcie oznacza konieczność dostosowania struktury organizacyjnej i zatrudnienia do przyszłego zakresu działalności.
Spółka rozpoczyna procedurę zwolnień
Zarząd Stalexport Autostrady Małopolskiej podjął 18 listopada 2026 roku uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Redukcja zatrudnienia ma zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami regulującymi tego rodzaju postępowania.
Na obecnym etapie spółka poinformowała jedynie o rozpoczęciu procedury. Nie podała liczby osób zatrudnionych, których obejmą zwolnienia, ani szczegółowego harmonogramu ich przeprowadzenia.
Koncesja wygaśnie w marcu 2027 roku
Podstawą działalności spółki jest umowa koncesyjna obowiązująca do 15 marca 2027 roku. Jak poinformował Stalexport Autostrady, jej wygaśnięcie oznacza konieczność dostosowania struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia do przyszłego zakresu działalności.
Umowę zawarto w 1997 roku. Obejmowała ona przystosowanie około 61-kilometrowego odcinka autostrady A4 - od węzła Murckowska w Katowicach do Balic pod Krakowem - do standardu płatnej autostrady, a następnie jego eksploatację i utrzymanie.
Po wygaśnięciu koncesji zarządzanie tą trasą przestanie być podstawową działalnością spółki.
Odcinek A4 będzie bezpłatny
Po zakończeniu obowiązywania umowy kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z odcinka A4 między Katowicami a Krakowem bezpłatnie.
"Kierowcy pojazdów osobowych pojadą wtedy za darmo tym odcinkiem, natomiast dla pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 t stawki opłaty elektronicznej będą takie jak w systemie e-TOLL" - poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi przesłanej redakcji tvn24.pl.