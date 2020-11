ZUS wysłał informację do 400 tysięcy osób. Chce pomóc w spłacie zadłużenia

Pomoc ZUS

ZUS poinformował klientów, że możliwe jest rozłożenie zadłużenia na raty albo odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę w przypadku zaległości z 2020 r. Zakład zachęca także do korzystania z usług doradców ds. ulg i umorzeń, którzy oprócz wskazania sposobów spłaty zadłużenia pomogą także wypełnić niezbędne dokumenty. ZUS dał klientom czas do 30 listopada br. na podjęcie decyzji, czy wystąpią z wnioskiem o udzielenie układu ratalnego, czy też spłacą niewielkie kwoty zaległości jednorazowo (np. poprzez zwiększenie wpłaty przy opłacaniu w grudniu br. składek za listopad albo regulując od razu zaległość). Każdy płatnik, który posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych, ma dostęp do informacji o tym, za jakie okresy zalega ze składkami, oraz na jakie fundusze, przy czym informacja ta obejmuje 12 ostatnich miesięcy. Zakład zachęca, aby płatnik zweryfikował wykazane przez ZUS zaległości z własną dokumentacją księgową. W razie potrzeby uzyskania pogłębionej informacji płatnik może wystąpić do jednostki terenowej ZUS z wnioskiem o podanie szczegółowych informacji. Wniosek taki można złożyć także za pośrednictwem PUE. Na Platformie Usług Elektronicznych są dostępne bieżące informacje o stanie rozliczeń z ZUS, w tym o zadłużeniu lub nadpłacie, jeżeli takie występują. Zakład zachęca wszystkich płatników do bieżącego kontrolowania stanu rozliczeń. W razie powstania zadłużenia płatnik może wystąpić z wnioskiem o układ ratalny. W tym celu można skontaktować się z doradcami ZUS ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i innych niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce "Firmy".