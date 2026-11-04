Pieniądze ZUS umorzy część należności. Jest podpis prezydenta Oprac. Alicja Skiba |

Czarzasty: prezydent nie rozumie swojej roli konstytucyjnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Za deregulacyjną ustawą o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r., odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niewydolne egzekwowanie wierzytelności

Powodem zmian jest niska efektywność działań związanych z egzekwowaniem wierzytelności przez ZUS przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Twórcy prawa zaznaczyli, że z uwagi na upływ czasu zaległości są w przeważającej mierze niemożliwe do wyegzekwowania.

"Proponowane rozwiązanie dotyczy około 7100 płatników składek, na kontach, których kwota zadłużenia z tytułu składek szacowana jest na około 315 mln zł" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

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Umorzenie z mocy prawa

Autorzy zmian zaznaczyli, że w ostatnich latach wpływy egzekucyjne ZUS za okres przed 1999 r. utrzymują się na poziomie około czterech mln zł. Wyjaśnili, że w znacznej części wpływy te dotyczą należności pochodnych, a nie redukcji należności głównej.

Według resortu pracy umorzenie należności pozwoli uniknąć sytuacji, w której w perspektywie 10 lat ponoszone byłyby wydatki na ich dochodzenie na poziomie około 135 mln zł przy jednoczesnym uzyskaniu wpływów z tego tytułu szacowanych na około 13,9 mln zł.

Zgodnie z regulacją umorzenie należności nastąpi z mocy prawa, co oznacza, że ZUS będzie zwolniony z wydawania decyzji w tej sprawie. Zdaniem projektodawców zapewni to automatyzm działania i wyeliminuje ryzyko opóźnień w wykonaniu ustawy.

Osoba, która ma zadłużenie objęte umorzeniem, będzie mogła od niego odstąpić poprzez złożenie oświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Kogo obejmie wyjątek

Zmiany nie obejmą jednak należności zabezpieczonych hipoteką, które dotyczą 3,8 tys. płatników składek. Jak wyjaśnili autorzy regulacji, tego rodzaju zabezpieczenie, co do zasady, zapewnia realną możliwość zaspokojenia wierzytelności z majątku zobowiązanego o wymiernej wartości ekonomicznej.