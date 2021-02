"Musi być elektronicznie, automatycznie, zdalnie i bezgotówkowo". ZUS szykuje się na rewolucję

Trwają przygotowania do transformacji cyfrowej całego systemu zabezpieczenia społecznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy - przekonuje prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

- We wrześniu 2020 r. przyjęliśmy plan działań ZUS na lata 2021-2023. Są to projekty mające na celu transformację cyfrową nie tylko samego Zakładu, ale całego systemu zabezpieczenia społecznego. Kierunek wytyczyła epidemia i tarcza antykryzysowa. Musi być elektronicznie, automatycznie, zdalnie i bezgotówkowo - powiedziała prof. Uścińska.

Co ma się zmienić?

Prezes ZUS wskazała, że jednym z najważniejszych projektów jest wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, co ma odciążyć przedsiębiorców.

3. Ponadto ZUS ma przejść "reorganizację wewnętrzną, zarówno co do 'odmiejscowienia' zadań, jak i 'depapieryzacji' obiegu dokumentów oraz komunikacji z klientami". Cel jest taki, by obywatel czy przedsiębiorca nie musiał dostarczać dokumentów i danych, które możemy sobie pozyskać sami - powiedziała Uścińska.