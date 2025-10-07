"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują

Podczas konferencji w Centrum Alzheimera w Warszawie eksperci rozmawiali o roli osób starszych w społeczeństwie oraz o grożących im niebezpieczeństwach.
Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zwrócił uwagę, że statystyczna długość życia kobiet w Polsce to 82 lata, a mężczyzn - 75 lat. Zaznaczył, że na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów.
Przestrzegł m.in. przed udostępnianiem danych przez telefon. - Żaden urząd (…) nie może żądać od nas danych – podkreślił Derdziuk.
Zachęcił do tego, by w razie wątpliwości zadzwonić na infolinię danej instytucji bądź przyjść do placówki osobiście. Jak dodał, "bezpieczny senior to świadomy senior".
"Jest światełko w tunelu"
Z kolei pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wśród seniorów rośnie świadomość zagrożeń. - Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tak zwaną legendę - powiedział Kuster.
Jednak - jak dodał - "kwoty utraconego mienia są zatrważające". W ubiegłym roku seniorzy stracili ponad 150 mln złotych.
Podkreślił, że pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. - Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych - przypomniał Kuster.
Z kolei przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska wskazała, że Dni Seniora to święto przeszło 10 mln osób w Polsce. Zauważyła, że zmienia się postrzeganie społeczne osób starszych.
- Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, pewne kompetencje miękkie - wymieniła Ostrowska, wskazując, że kapitał ten jest coraz bardziej dostrzegany, np. na rynku pracy.
Dni Seniora
Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów adresowane są przede wszystkim do osób starszych. Przez cały październik można wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS, instytucji współpracujących i lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów. Szczegóły są na stronie ZUS.
Tegoroczna edycja Dni Seniora jest kontynuacją dotychczasowych działań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".
Hasło obecnej edycji "Świadome decyzje – bezpieczny senior" dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów - bezpieczeństwa w życiu codziennym, bezpieczeństwa finansowego, bezpiecznego otrzymywania świadczeń przelewem i bezpieczeństwa w sieci. Nawiązuje ono również do tematyki kampanii informacyjno-edukacyjnej "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo", której celem jest edukacja finansowa i zachęcenie do korzystania z usług internetowych.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock