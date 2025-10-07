Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują

portfel, pieniądze
Zbigniew Derdziuk: sytuacja demograficzna jest trudna
Źródło: TVN24 BiS
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk ostrzegł przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane osobowe, podając się za urzędników. Zaapelował, by w przypadku podejrzeń kontaktować się z infolinią instytucji. Jak podaje policja, w 2024 roku oszuści pozbawili seniorów ponad 150 milionów złotych.

Podczas konferencji w Centrum Alzheimera w Warszawie eksperci rozmawiali o roli osób starszych w społeczeństwie oraz o grożących im niebezpieczeństwach.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zwrócił uwagę, że statystyczna długość życia kobiet w Polsce to 82 lata, a mężczyzn - 75 lat. Zaznaczył, że na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów.

Przestrzegł m.in. przed udostępnianiem danych przez telefon. - Żaden urząd (…) nie może żądać od nas danych – podkreślił Derdziuk.

Zachęcił do tego, by w razie wątpliwości zadzwonić na infolinię danej instytucji bądź przyjść do placówki osobiście. Jak dodał, "bezpieczny senior to świadomy senior".

"Jest światełko w tunelu"

Z kolei pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wśród seniorów rośnie świadomość zagrożeń. - Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tak zwaną legendę - powiedział Kuster.

Jednak - jak dodał - "kwoty utraconego mienia są zatrważające". W ubiegłym roku seniorzy stracili ponad 150 mln złotych.

Podkreślił, że pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. - Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych - przypomniał Kuster.

Z kolei przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska wskazała, że Dni Seniora to święto przeszło 10 mln osób w Polsce. Zauważyła, że zmienia się postrzeganie społeczne osób starszych.

- Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, pewne kompetencje miękkie - wymieniła Ostrowska, wskazując, że kapitał ten jest coraz bardziej dostrzegany, np. na rynku pracy.

Dni Seniora

Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów adresowane są przede wszystkim do osób starszych. Przez cały październik można wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS, instytucji współpracujących i lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów. Szczegóły są na stronie ZUS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle wyniesie składka na ZUS. Wyliczenia
Dla firm
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
Z kraju

Tegoroczna edycja Dni Seniora jest kontynuacją dotychczasowych działań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Hasło obecnej edycji "Świadome decyzje – bezpieczny senior" dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów - bezpieczeństwa w życiu codziennym, bezpieczeństwa finansowego, bezpiecznego otrzymywania świadczeń przelewem i bezpieczeństwa w sieci. Nawiązuje ono również do tematyki kampanii informacyjno-edukacyjnej "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo", której celem jest edukacja finansowa i zachęcenie do korzystania z usług internetowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZUSoszustwo
Zobacz także:
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
Z kraju
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
Dla pracownika
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"
Tech
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
Pieniądze
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
Z kraju
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Ze świata
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Pieniądze
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica