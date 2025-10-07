"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują

Zbigniew Derdziuk: sytuacja demograficzna jest trudna Źródło: TVN24 BiS

Podczas konferencji w Centrum Alzheimera w Warszawie eksperci rozmawiali o roli osób starszych w społeczeństwie oraz o grożących im niebezpieczeństwach.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zwrócił uwagę, że statystyczna długość życia kobiet w Polsce to 82 lata, a mężczyzn - 75 lat. Zaznaczył, że na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów.

Przestrzegł m.in. przed udostępnianiem danych przez telefon. - Żaden urząd (…) nie może żądać od nas danych – podkreślił Derdziuk.

Zachęcił do tego, by w razie wątpliwości zadzwonić na infolinię danej instytucji bądź przyjść do placówki osobiście. Jak dodał, "bezpieczny senior to świadomy senior".

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk na inauguracji Dni Seniora 2025:



🗨️ „Świadome decyzje – bezpieczny senior” to bardzo ważne hasło. @RzecznikFin i @PolskaPolicja wspierają nas w tym, jak chronić starsze osoby przed złymi ludźmi, którzy chcą wykorzystać ich dobroć i chęć pomocy… pic.twitter.com/JSiieVNrVL — ZUS (@zus_pl) October 7, 2025 Rozwiń

"Jest światełko w tunelu"

Z kolei pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wśród seniorów rośnie świadomość zagrożeń. - Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tak zwaną legendę - powiedział Kuster.

Jednak - jak dodał - "kwoty utraconego mienia są zatrważające". W ubiegłym roku seniorzy stracili ponad 150 mln złotych.

Podkreślił, że pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. - Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych - przypomniał Kuster.

Z kolei przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska wskazała, że Dni Seniora to święto przeszło 10 mln osób w Polsce. Zauważyła, że zmienia się postrzeganie społeczne osób starszych.

- Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, pewne kompetencje miękkie - wymieniła Ostrowska, wskazując, że kapitał ten jest coraz bardziej dostrzegany, np. na rynku pracy.

Dni Seniora

Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów adresowane są przede wszystkim do osób starszych. Przez cały październik można wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS, instytucji współpracujących i lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów. Szczegóły są na stronie ZUS.

Tegoroczna edycja Dni Seniora jest kontynuacją dotychczasowych działań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Hasło obecnej edycji "Świadome decyzje – bezpieczny senior" dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów - bezpieczeństwa w życiu codziennym, bezpieczeństwa finansowego, bezpiecznego otrzymywania świadczeń przelewem i bezpieczeństwa w sieci. Nawiązuje ono również do tematyki kampanii informacyjno-edukacyjnej "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo", której celem jest edukacja finansowa i zachęcenie do korzystania z usług internetowych.

