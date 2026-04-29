"Nie kryptowaluty są złe, tylko ludzie stojący za konkretnymi biznesami" Oprac. Wiktor Knowski |

Głównym tematem debaty "Krytpoafera" w TVN24+ prowadzonej przez Jana Niedziałka były regulacje rynku kryptowalut. Tych wciąż w Polsce brakuje, a kolejne projekty ustaw były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Obecnie temat regulacji kryptoaktywów wraca z powodu afery Zondacrytpo, której upadek miał według danych prokuratury spowodować straty klientów na kwotę przynajmniej 350 mln złotych - choć, jak zgodzili się uczestnicy debaty, realne straty mogą być zdecydowanie większe.

Ustawa "nie pomogłaby poszkodowanym"

Prof. Siemiątkowski z SGH nie zgadza się z krytyką ustawodawcy, któremu zarzuca się opóźnienie we wprowadzeniu regulacji.

- Nie widzę zaniechania polskiego państwa w tym, żeby przygotować ustawodawstwo. Jego nie było w Europie. Nie jesteśmy po terminie - powiedział.

Dodał, że "giełda działała w Polsce na paszporcie europejskim", a ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym w aferze Zondacrypto".

- Przy całej chęci pomocy poszkodowanym to nie jest polski problem w rozumieniu prawnym, to problem estoński - powiedział Siemiątkowski. - Jeżeli obywatel polski chce współpracować z podmiotem zagranicznym, sam musi podjąć decyzję, to wiąże się z pewnymi ryzykiem.

Jego zdaniem ostatnia ustawa, która została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego "zawierała nawet pewne niedoregulowania", ponieważ "skupiła się relatywnie niewiele na ochronie klientów".

- Mówienie o przeregulowaniu jest nieprawdziwą informacją, wprowadzającą w błąd - dodał.

Efekt aureoli

Zdaniem Anny Gołębickiej, ekonomistki z Centrum im. Adama Smitha, Zondacrypto wyjątkowo skutecznie przeprowadziła swoją kampanię marketingową. Stosując sponsoring oraz tzw. efekt aureoli (zjawisko, w którym ogólne, pozytywne wrażenie o marce lub produkcie rzutuje na ocenę jego konkretnych cech) "kupiło sobie zaufanie społeczne". Mowa tutaj m.in. o współpracy Zondacrypto z Polskim Komitetem Olimpijskim

- Zasada "nie wszystko złoto, co się świeci" jest bardzo ważna. Nie ma tanich, szybkich zysków na rynku, to zawsze jest obarczone ogromnym ryzykiem - stwierdziła Gołębicka. - Wiemy, że ta bańka w którymś momencie pęknie.

Dodała, że entuzjaści kryptowalut nie patrzą na nie wyłącznie w kategoriach narzędzia finansowego. To również ideologia o charakterze antysystemowym.

- Bitcoin stał się religią, a nie tylko sposobem finansowania - powiedziała.

Zaznaczyła, że choć dla niektórych kryptowaluty mogą być sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, wielu postrzega je jako sposób na uniezależnienie się od instytucji finansowych. W tym kontekście kryptoaktywa mogą być szczególnie kuszące dla polskich inwestorów. Według statystyk przytoczonych przez Gołębicką, między 63 a 80 proc. Polaków deklaruje, że posiada jakieś oszczędności, w czym mamy wyprzedzać m.in. Amerykanów. Dlatego obecnie "szuka się nowych, szybkich sposobów inwestowania".

Rosyjskie powiązania

Michał Fuja z "Superwizjera" dodał, że jego zdaniem "nie kryptowaluty są złe, tylko ludzie stojący za konkretnymi biznesami".

Pytany o powiązania Zondacrypto ze światkiem przestępczym zaznaczył, że "są tam różne nitki" i grupy przestępcze z rosyjskimi korzeniami mogły korzystać z giełdy. Równocześnie dodał, że Monako, do którego udał się właściciel giełdy kryptowalut "może sugerować powiązania rosyjskie".

- Tam ważniejszy jest biznes niż pochodzenie, nie przypadkowo mieszka w Monako i przyjeżdża tam za nim szef grupy przestępczej - komentował Fuja.

Afera Zondacrypto

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc.

Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca" - odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes Zondacrypto Przemysław Kral.

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale - jak informował Kral - klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa - podała prokuratura, która kilka miesięcy temu informowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi W. i pięciu innym osobom.

