Zmiany w zasiłku pogrzebowym. Nowa propozycja

Wyższa kwota zasiłku pogrzebowego od 1 stycznia 2026 roku

"Projekt przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego od 1 stycznia 2026 r. z kwoty 4000 zł do 7000 zł" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Weryfikacja zamiast waloryzacji

Jej sens sprowadza się do wyposażenia organu właściwego do rozstrzygania o podwyższeniu świadczenia w związku z możliwą utratą jego siły nabywczej w profesjonalną diagnozę niezbędną do oceny celowości i możliwości podjęcia takiej decyzji.