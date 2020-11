VAT od każdego zakupu z popularnej chińskiej platformy. Zmiany coraz bliżej

Od 1 lipca 2021 roku towary wysyłane w paczkach konsumentom z Unii Europejskiej będą opodatkowane, niezależnie od ich wartości. Zmiany obejmą też sklepy internetowe - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt zmiany ustawy o VAT.

Resort wskazał w uzasadnieniu, że zmiana ustawy wynika z obowiązku implementacji unijnych przepisów dotyczących tak zwanego Pakietu VAT e-commerce. "Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C)" - czytamy.

Nowe przepisy miały wejść w życie od początku przyszłego roku, jednak w związku pandemią COVID-19, odroczono ten termin. "Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. zamiast 1 stycznia 2021 r., zapewniając państwom członkowskim i przedsiębiorstwom dodatkowy czas na przygotowanie się do ich stosowania" - wskazał resort.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt w ubiegłym tygodniu trafił do konsultacji. Mają się one zakończyć 19 listopada.

Pakiet VAT e-commerce

"Dziennik Gazeta Prawna" zwrócił uwagę , że dziś unijny fiskus często nie otrzymuje podatku od towarów, które konsumenci z UE zamawiają z krajów trzecich za pośrednictwem takich portali, jak: AliExpress, Wish, Amazon i eBay. Teraz ma się to zmienić.

Według ministerstwa wdrożenie nowych rozwiązań ma przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich. Pakiet zakłada bowiem zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich.