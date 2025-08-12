Zmiany w podatkach. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta

12 sierpnia 2025, 7:23
PAP
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola Nawrockiego
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola NawrockiegoTVN24
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola NawrockiegoTVN24

Poznaliśmy szczegóły prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do wysokości 140 tysięcy złotych oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla dochodu do 140 tysięcy złotych w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci. Nie wskazano jednak, jaki byłby szacunkowy koszt zaproponowanych zmian.

W poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta RP pojawił się prezydencki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał go w piątek w Kolbuszowej na Podkarpaciu.

Zgodnie z treścią projektu podatek dochodowy (PIT) ma wynosić 12 proc. minus kwota zmniejszająca w wysokości 3600 zł przy podstawie obliczenia podatku do 140 tys. zł rocznie. W przypadku, gdy podstawa jest wyższa niż 140 tys. zł, podatek miałby wynosić 13 tys. 200 zł plus 32 proc. od nadwyżki.

Projekt zakłada też, że w przypadku rodzica co najmniej dwójki dzieci kwota zmniejszająca podatek dla osób o dochodach poniżej 140 tys. zł wyniesie 16 tys. 800 zł. W przypadku osób o dochodach powyżej 140 tys. zł podatek - jak wcześniej - miałby wynosić 32 proc. od nadwyżki. Propozycja miałaby dotyczyć też m.in. rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, u których dzieci mieszkają, a w przypadku pełnoletnich dzieci uczących się - m.in. rodziców wykonujących obowiązek alimentacyjny.

Jak wskazano na stronie kancelarii prezydenta, po zmianach rodzina z co najmniej dwójką dzieci nie zapłaciłaby podatku dochodowego do poziomu 280 tys. zł dochodu (po 140 tys. zł od każdego z rodziców).

Projekt zakłada szereg dodatkowych zmian

Ponadto w projekcie noweli prezydent zaproponował zmianę szeregu innych ustaw podatkowych, w tym m.in. Ordynacji podatkowej. W dokumencie znalazło się podwyższenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego, które jest nakładane przez organy podatkowe w przypadku zastosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Projekt zakłada też zmianę ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano, by podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), których średnioroczne przychody za ostatnie trzy lata przekraczają 5 mld zł, podlegali kontroli celno-skarbowej w zakresie cen transferowych przynajmniej raz na trzy lata.

Zgodnie z projektem minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z szefem KAS co roku (do 30 czerwca) musiałby udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej raport o dochodach sektora finansów publicznych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za poprzedni rok. Propozycja prezydenta przewiduje zmiany w załączniku do ustawy o VAT zawierającym listę towarów i usług objętych tzw. mechanizmem podzielonej płatności. W wykazie tym miałyby się znaleźć m.in. olej słonecznikowy surowy czy transport drogowy towarów samochodami-chłodniami.

Brak uzasadnienia i oceny skutków wprowadzenia zmian

Do projektu nie dołączono uzasadnienia ani oceny skutków regulacji. Nie wskazano tym samym, jaki byłby szacunkowy koszt zaproponowanych zmian.

Jak wynika z szacunków firmy Grant Thornton, na wprowadzeniu zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci najbardziej zyskaliby najbardziej zamożni. Osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągnęłyby korzyść na poziomie ok. 75 zł na osobę, czyli byłoby to 150 zł na rodzinę miesięcznie. Z kolei osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędziłyby na podatku ok. 500 zł miesięcznie na osobę, czyli ok. 1000 zł w przypadku rodziny, pod warunkiem, że oboje rodzice osiągają taki dochód. Z kolei osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zyskałyby 1400 zł miesięcznie (17 tys. rocznie).

Jak wyliczał w ubiegłym tygodniu Michał Myck z CenEA w rozmowie z PAP, propozycja zerowego PIT dla rodziców dwójki dzieci do progu 140 tys. zł to dla budżetu koszt rzędu prawie 16 mld zł rocznie. Ponadto podniesienie progu do 140 tys. zł dla wszystkich rozliczających się według skali podniosłoby koszty propozycji o kolejne 3 mld zł rocznie.

Zgodnie z projektem zasadniczo nowela miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

PITKarol Nawrocki
