Zmiany w podatkach 2022. Co szykuje rząd i kto ma na tym zyskać

Pierwsze zmiany w podatkach 2022 weszły w życie na początku roku. Przez rządzących określane były mianem Polskiego Ładu. Wygląda, że czeka nas jednak kolejna rewolucja. Tym razem szykowana ustawa ma wejść w życie 1 lipca, choć z mocą wsteczną obowiązywania - od 1 stycznia. Jakie zmiany w podatkach w 2022 roku się szykują? Co to oznacza dla podatników? Wyjaśniamy.

Zmiany w podatkach 2022. Polski Ład wchodzi w życie

Na początku roku 2022 weszły w życie zmiany w podatkach, określane wcześniej jako Polski Ład. Główne założenia to wzrost kwoty wolnej od podatku, wzrost progu podatkowego do poziomu 120 tys. zł, ale także likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku plus zmiana sposobu jej obliczania w przypadku przedsiębiorców.