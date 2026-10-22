Pieniądze Sejm zdecydował w sprawie podwyżki progu podatkowego. Dudek: to było bolesne Oprac. Paulina Karpińska |

Sławomir Dudek o zmianach w podatkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która podnosi próg podatkowy w PIT ze 120 tysięcy do 130 tysięcy, wprowadza drugi próg w wysokości 150 tysięcy złotych oraz nową, 24-procentową stawkę dla dochodów między 130 a 150 tysięcy złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Dudek: z perspektywy fiskalnej to nic nie robi

- Z perspektywy fiskalnej to rozwiązanie nic nie robi. Bo obniżamy podatek, ale całe szczęście szukamy innych podatków, żeby to skompensować - powiedział na antenie TVN24 w programie "Tak jest" dr Sławomir Dudek, ekonomista i przewodniczący Rady Fiskalnej. - Dobre jest to, że jest to w pakiecie. Dobre jest to, że ten próg jest redukowany, ale rząd jednocześnie zaproponował podwyżki innych podatków - dodał.

- I to jest pozytywne, bo to jest sygnał do społeczeństwa - stwierdził i wyjaśnił, że edukacyjnie to jest dobre, że to jest pakiet, "bo podatnik widzi, że żeby był ten próg wyższy, to komuś musimy zabrać".

Ekonomista zwrócił uwagę, że próg ten przez wiele lat był zamrożony, "bo mamy bardzo wysoki deficyt i musieliśmy przynajmniej go nie zwiększać". - Bo niestety on nie maleje. Jest bardzo duży - podkreślił. I dodał, że powód, dlaczego był zamrożony, nie zniknął. - Ale rzeczywiście to było bolesne dla tej grupy społecznej (klasy średniej - red.) - zaznaczył.

Reforma podatków

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podwyższa ona próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 procent. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tysięcy złotych ze stawką 24 procent. Dochody powyżej 150 tysięcy złotych zostaną objęte stawką 32 procent.

Jednocześnie ustawa podnosi stawkę daniny solidarnościowej płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, powyżej 1 mln zł. Wzrośnie ona z 4 do 5 procent podstawy. W 2024 roku, jak podało MF, daninę tę płaciło 39 tysięcy osób.

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro. Dodatkowo stawka 17 procent będzie stosowana dla nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tysięcy euro. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Automatyczna waloryzacja progów podatkowych

Sejm przyjął również dwa wnioski mniejszości. Pierwszy dotyczy poprawki zgłoszonej przez Ryszarda Petru z Centrum, która wprowadza automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co wejdzie w życie od roku 2028.

Drugi przyjęty wniosek mniejszości dotyczy poprawki zgłoszonej przez Petru i posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego. Wykreśliła ona z ustawy podwyżkę stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro.

Dudek: my przedstawiliśmy rekomendacje

Dudek był też pytany o opinię Rady Fiskalnej na temat projektu przyszłorocznego budżetu państwa, stwierdził, że "z czternastu rekomendacji, aż zero uwzględniono".

- Ustawa mówi, że Rada Fiskalna ma taką siłę: zastosuj rekomendacje lub wyjaśnij. I to nie jest jakaś słabość. Tak jest we wszystkich radach fiskalnych w całej Unii Europejskiej - powiedział. - My przedstawiliśmy rekomendacje. - Rząd nie zastosował się do nich. A jeżeli się nie stosuje, to je wyjaśnia. Czytamy teraz te wyjaśnienia - stwierdził.