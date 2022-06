Zmiany w PIT od lipca. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Sejm w czwartek poparł większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 procent. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Sejm w czwartek głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W trakcie głosowania posłowie zaakceptowali większość poprawek Senatu do ustawy.

Poprawki Senatu

Posłowie poparli za to m.in. poprawkę izby wyższej, przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r. Zgodnie z propozycją Senatu, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej. Akceptację Sejmu uzyskała także zmiana, w ramach której niezależnie od tego, czy podatnik skorzysta z zaliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu czy też ich odliczenia od dochodu przysługuje mu jeden limit odliczenia. Posłowie zgodzili się także na podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,5 proc.