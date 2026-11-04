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Zmiany progów podatkowych. Rządowy projekt wraca do Sejmu

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Pit Podatek Podatki rozliczenia
Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rządowy projekt ustawy, który zakłada między innymi podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, trafił ponownie do Sejmu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W środę informacja o skierowaniu projektu do Sejmu pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Następnie na stronie niższej izby parlamentu przekazano, że został on skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu (przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów) pierwsze czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

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Z kraju

Projekt zmian podatkowych

Projekt dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej. Jego celem jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Zmiany w ryczałcie od przychodów

Projekt wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Poza tym podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie, a także stawkę CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie podnosi do 22 proc. z 19 proc. obecnie.

Projekt jest co do zasady tożsamy z ustawą, która została już uchwalona w Sejmie i która przeszła także ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi, jednak pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian. Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródła zbliżonego do MF wynika, że zmiany proponowane przez rząd mają pozwolić na uniknięcie tych zastrzeżeń.

Źródło: PAP
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Tagi:
PodatkiSejmPodatek
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