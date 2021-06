Złoty się osłabia. "Rynki jeszcze mniej spodziewają się podwyżki stóp"

We wtorek obserwujemy osłabianie złotego. Więcej trzeba zapłacić za euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.

We wtorek około godz. 12.30 jedno euro kosztowało prawie 4,53 zł, dolar - 3,73 zł, frank szwajcarski - 4,15 zł, zaś funt brytyjski blisko 5,26 zł.

Wzrost cen w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 4,7 procent. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o 0,3 procent.

"To nadal 1,2 proc. powyżej celu inflacyjnego wraz z korytarzem bezpieczeństwa. Z drugiej strony oddala to perspektywę przekroczenia 5 proc." - wskazali przedstawiciele InternetowegoKantora.pl. Cel inflacyjny NBP to 2,5 procent - plus/minus 1 punkt procentowy.