Złoty najsłabszy od kilku miesięcy. "Oczekujemy dalszego osłabienia"

Notowania złotego

We wtorek około godziny 12 za euro trzeba było zapłacić 4,57 zł. To najwyższy poziom od 10 maja tego roku. Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego w najbliższych dniach złoty może nadal się osłabiać, jednak EUR/PLN nie powinien przekroczyć poziomu 4,60.

"W tym tygodniu oczekujemy dalszego osłabienia złotego, para EUR/PLN najprawdopodobniej nie dotrze jednak dalej niż do 4,60. Bez względu na to czy powodem obaw inwestorów będzie kolejna fala pandemii, czy przybliżający się moment normalizacji polityki Fed, będzie to dla krajowej waluty niekorzystne. Dokłada się też do tego spadek oczekiwań na podwyżki stóp w kraju" - ocenili ekonomiści w porannym dzienniku ING.