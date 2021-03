Zamieszanie w Turcji. Złoty traci na wartości

Turecka lira na otwarciu poniedziałkowego handlu taniała nawet o kilkanaście procent względem dolara amerykańskiego. To efekt weekendowej decyzji prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, który zdymisjonował prezesa tamtejszego banku centralnego. "Zamieszanie wzbudziło awersję do ryzyka" - wskazał w porannym komentarzu Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Rykoszetem może oberwać polski złoty, który kontynuuje osłabianie.

Recep Tayyip Erdogan w sobotę zdymisjonował szefa tureckiego banku centralnego Naci Agbala. Nastąpiło to dwa dni po gwałtownej podwyżce stóp procentowych, która miała zapobiec inflacji sięgającej prawie 16 procent i osłabiającej się lirze. Podwyżka wyniosła 200 punktów bazowych, co - jak wskazała agencja Reutera - spowodowało umocnienie tureckiej liry o ponad 3 procent.

"Cała nadzieja w odbudowę stabilności finansowej w Turcji i naprawie wiarygodności banku centralnego została zaprzepaszczona. Kolejny raz przypomniane zostało, że polityka monetarna jest kierowana tylko przez jednego człowieka - Erdogana, który jest wyznawcą teorii, że to niskie stopy procentowe prowadzą do niskiej inflacji. Prezes Agbal miał inne zdanie i dlatego musiał odejść" - wyjaśnił.

Michał Stajniak z XTB zwrócił uwagę, że Agbal był trzecim szefem banku centralnego w ciągu dwóch lat. "Prezydent Turcji kolejny raz miesza się w sprawy banku centralnego, naruszając bardzo mocno jego niezależność. W zasadzie nikt już nie wierzy w to, że decyzje podejmowane są tam zgodnie z tym, co pokazuje gospodarka, a z tym czego życzy sobie turecki prezydent" - stwierdził. Jak dodał, "Erdogan od dawna naciska bank centralny na cięcie stóp procentowych i utrzymywanie ich na niskim poziomie".

Zdaniem Białasa "zamieszanie wzbudziło awersję do ryzyka, co na FX ściąga kapitał w stronę USD i JPY". Ekonomiści banku BNP Paribas wskazywali, że złoty może oberwać rykoszetem, jak i reszta walut krajów wschodzących. To kraje, które znalazły się na drodze od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej. W tym gronie znajduje się Polska. Tymczasem dolar amerykański jest uznawany za bezpieczną przystań w czasie zawirowań na rynku finansowym.