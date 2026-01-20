Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"

euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Trump opublikował SMS-a od Macrona
Źródło: TVN24
Polska waluta osłabiła się względem euro we wtorek, natomiast umocniła w stosunku do dolara. Zdaniem ekonomistów, w najbliższym czasie rynki będą reagowały na środową wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie w Davos oraz czwartkowe dane z polskiej gospodarki.

Około godz. 16.50 kurs EUR/PLN rósł o 0,07 proc. do 4,2278, a USD/PLN szedł w dół o 0,67 proc. do 3,6034. EUR/USD zwyżkowała o 0,75 proc. do 1,1733.

Polska waluta pod wpływem oczekiwań na cięcia

- Na krajowym rynku walutowym za nami kolejna sesja z cyklu osłabienia złotego. Dziś maksymalnie złoty wspiął się na poziom 4,231/EUR, reagując przede wszystkim na bieżące polityczne napięcia. Ta przecena jednak wydaje się niewielka, zważywszy z jednej strony na skalę przetasowań na rynku eurodolara, ale i fakt, że ciężarem dla polskiej waluty pozostaje wzrost oczekiwań na cięcie stóp procentowych w lutym - powiedział Mateusz Sutowicz, ekonomista ING Banku Śląskiego.

- Zatem mamy niekorzystny splot czynników zewnętrznych i krajowych, który od ubiegłego czwartku, czyli od łagodnej konferencji Adama Glapińskiego, generuje ruch w górę EUR/PLN rzędu dwóch groszy - dodał.

Jego zdaniem, silny spadek USD/PLN, to efekt mocnego osłabienia dolara.

Jak ocenia ekonomista, źródłem zmienności na rynkach są wypowiedzi przywódców światowych.

- Trudno wyrokować, w którą stronę ta sytuacja może się rozwinąć. Bardzo pomocne będzie to, na co czekamy jutro, czyli na wystąpienie w Davos prezydenta USA, Donalda Trumpa. Zobaczymy, z jaką narracją wypowie się on jutro w kwestiach Grenlandii, czy dodatkowych ceł na część państw Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Sutowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
Ze świata
shutterstock_769740769
Te państwa mają najwięcej złota. Jak wypada Polska?
Ze świata
1 godz 10 min
pc
Kula u nogi czy parasol ochronny?
TVN24

Wzrost dochodowości długów

- Na rynku długu też sporo się dzieje. Mamy do czynienia ze wzrostem dochodowości na długim końcu krzywej. Jest to pokłosie zmian na rynkach globalnych, mam tu na myśli wyprzedaż długu amerykańskiego, bo w związku z niepewnością widoczne jest podkopywanie wiarygodności do dolarowych aktywów - powiedział ekonomista.

- To splata się z tym, co się dzieje na rynku długu japońskiego, którego rentowność eksplodowała w krótkim czasie. Rentowności japońskiego długu sięgają wieloletnich maksimów, w związku z planami poluzowania fiskalnego w postaci obniżenia podatku na żywność. W ocenie rynku nie znajduje to rekompensaty jeśli chodzi o stronę dochodową, co sugeruje, że dziura powstała w uszczupleniu podatkowym powinna być zasypana dodatkową emisją - dodał.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WalutyKursy walutStrefa euroŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
Zobacz także:
Sebastien Lecornu
Premier Francji forsuje budżet. Sięga po ryzykowny mechanizm
Ze świata
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
"Tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było". Ambasada ostrzega
Ze świata
shutterstock_2504436901_1
Ten makaron święci triumfy
Ze świata
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
Tech
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
Ze świata
kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA
Ze świata
Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Z kraju
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
Tech
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
Tech
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
Najnowsze
Kim Dzong Un defilada
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una
Ze świata
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
Z kraju
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
Moto
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
Turystyka
Ursula von der Leyen
Von der Leyen o groźbach Trumpa: dodatkowe cła są błędem
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi
Tech
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
Dla pracownika
Donald Trump
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
Ze świata
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
Tech
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
Ze świata
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
Ze świata
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
Z kraju
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
Ze świata
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
Ze świata
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica