Polska waluta się osłabia. "Ryzyko polityczne w notowaniach złotego"

Łukasz Stefanik z XTB wskazał w środowym komentarzu, że "w ostatnich dniach obserwujemy umocnienie amerykańskiej waluty, co niekorzystnie odbija się na polskim złotym". "Notowania USD/PLN zdołały przekroczyć poziom 3,90 zł, a także lipcowe szczyty, przez co kurs znalazł się na poziomach niewidzianych od kwietnia. Jeżeli obecny sentyment nie ulegnie zmianie, to w średnim terminie niewykluczony będzie ruch nawet w kierunku tegorocznych maksimów, które znajdują się przy 3,98 zł" - ocenił Stefanik.