"Złotówka za złotówkę" i nowe kryterium dochodowe. Zmiany w świadczeniach na dzieci

Od października obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wzrosło ono z 800 do 900 złotych. Od tego miesiąca obowiązuje też tak zwany mechanizm "złotówka za złotówkę".

Od 1 października, rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany

Jest to druga podwyżka progu dochodowego od 2008 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po raz pierwszy próg podniesiono w 2019 r. – o 75 zł. Od października kryterium wzrosło z 800 do 900 zł.