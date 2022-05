Nowe świadczenie dla rodziców. Ostatnie godziny na złożenie wniosku, by nie stracić pieniędzy

Trwa składanie wniosków o dofinansowanie pobytu w żłobku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice, którzy chcą skorzystać z tak zwanego żłobkowego z wyrównaniem od stycznia powinni złożyć wniosek do końca maja. Po 31 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco.

Tak zwane żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy instytucji. Świadczenie wynosi nie więcej, niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. O dofinansowanie mogą się również ubiegać obywatele Ukrainy.

Żłobkowe - wnioski

Wniosek można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

"W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ZUS przelał już ponad 86 mln zł" - przekazał Zakład. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys.

"Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom" - wskazała, cytowana w komunikacie, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wypłata środków

Prezes Zakładu zwróciła uwagę, że warto pamiętać, że możemy uzyskać dofinansowanie nawet wstecz, za okres od stycznia 2022 roku, jeśli dziecko w tym miesiącu uczęszczało do żłobka. Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022 roku. "Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021 r., w których dziecko chodziło do danego żłobka" - przekazała Uścińska.

Po 31 maja 2022 roku można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. W praktyce oznacza to, że wniosek złożony po 31 maja 2022 roku będzie skutkować przyznaniem dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce - wyjaśnił Zakład.

ZUS podkreślił, że ważne jest, aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. "Brak wypełnienia w rejestrze żłobków wymaganych danych i nieścisłości w danych mogą spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę" - zaznaczono.

O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki, rodzice są informowani poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Dla kogo?

Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Chodzi np. o dzieci uczęszczające do żłobka przed 12. miesiącem życia dziecka. Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes