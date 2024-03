Zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że wygaśnie wraz z końcem marca - podał resort finansów w komunikacie.

Od 1 lutego 2022 roku w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku. Zerowa stawka obejmuje podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Rozporządzenie w tej sprawie miało obowiązywać do końca 2023 roku. Dwutygodniowy minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego podpisał jednak rozporządzenie przedłużające to rozwiązanie na kolejne trzy miesiące.

Następnego przedłużenia nie będzie. Oznacza to, że obniżka podatków wygaśnie wraz z końcem marca 2024 roku.

VAT na żywność. Ministerstwo wyjaśnia

"Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu obniżyła się do 3,9 proc. (rdr) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 4,9 proc. w styczniu (tj. najniżej od września 2021 r.)" - napisał MF.