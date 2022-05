Zdolność kredytowa gwałtownie się skurczyła. "Oliwy do ognia dolał jeszcze UKNF"

Zdolność kredytowa Polaków w ostatnim czasie znacząco zmniejszyła się. Jeśli wierzyć dostępnym obecnie prognozom, to największe spadki mamy już za sobą - ocenił Oskar Sękowski, analityk HRE Investments.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc., to najwyższy poziom od listopada 2008 roku.

"Jeszcze przed podwyżkami stóp procentowych trzyosobowa rodzina dysponująca dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych mogła pożyczyć na zakup mieszkania kwotę 700 tys. złotych. Dziś jest to już 418 tys. złotych" - czytamy w nowej analizie HRE Investments. Jak dodano, "oliwy do ognia dolał jeszcze Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który nakazał bankom utrudnienie dostępu do hipotek". Chodzi o rekomendację UKNF, zgodnie z którą banki muszą wyliczać zdolność kredytową, uwzględniając stopy procentowe wyższe o 5 punktów procentowych.