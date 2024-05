Pensje pokonały Radę Polityki Pieniężnej

Z wyliczeń analityków HREIT wynika, że trzyosobowa rodzina z dochodem w wysokości dwóch średnich krajowych może sięgnąć po kredyt w wysokości 707 tys. zł. To wzrost blisko 80 procentowy w porównaniu do lipca 2022. Jednocześnie "część instytucji oszacowała zdolność kredytową przykładowej rodziny nawet na około 720-750 tys. zł" - zauważają eksperci.

Wzrost zdolności kredytowej, zdaniem analityków, jest spowodowany podwyżkami wynagrodzeń. Te w sektorze przedsiębiorstw od września 2021 roku do dziś wzrosły o około jedną trzecią - wynika z danych GUS. Co oznacza, że średnia płaca w przedsiębiorstwach wzrosła przez ostatnie 2,5 roku z około 4 tys. zł do ponad 5,5 tys. złotych na rękę. "W ostatnim czasie wzrost wynagrodzeń był kluczowy dla kształtowania się zdolności kredytowej. Przedwyborcze cięcia stóp procentowych dołożyły do obserwowanych zmian znacznie mniejszą cegiełkę" - oceniają analitycy HREIT.