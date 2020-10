Nie spóźnij się ze złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny. Oto co musisz wiedzieć

Czym jest zasiłek rodzinny? Komu i kiedy jest przyznawany? Czy można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet? Jakie jest kryterium dochodowe? Jakie dokumenty są potrzebne? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Zasiłek rodzinny - co to jest?

Zasiłek rodzinny jest dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem - czytamy na stronie rządowej.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego:

- 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

- 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

- 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka) lub osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

Zasiłek rodzinny - ograniczenia wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

- do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

- w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny jest przyznawany, gdy miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się to miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie może przekraczać kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Inne kryteria

Na stronie rządowej podkreślono, że spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, ale nie jedynym.

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwać między innymi gdy:

- dziecko przebywa w rodzinie zastępczej,

- jest już w związku małżeńskim,

- pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny - wzór wniosku

By otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

"Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie)" - napisano na stronie rządowej.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne - urząd gminy lub miasta albo ośrodek pomocy społecznej.

Co należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny?

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,

- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny:

- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia - oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją - kopię aktów zgonu rodziców,

- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski - kopię karty pobytu,

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Na stronie rządowej dodano, że "w szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione".

Zasiłek rodzinny - złożenie wniosku przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny są też przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP (epuap.gov.pl). By to udało się złożyć wniosek online potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Co zrobić, gdy źle wypełnimy wniosek?

W przypadku źle wypełnionego wniosku odpowiedni urząd prześle pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Na poprawienie wniosku będzie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty - czas na dopełnienie tych formalności to nie mniej niż 14, ale nie więcej niż 30 dni.

O wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka rodziny za granicę, należy powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Urząd ustalający prawo do świadczeń rodzinnych może też "przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości".

Zasiłek rodzinny - od kiedy i na jak długo?

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany.

Gdy wniosek został złożony po 10 dniu miesiąca, wówczas "zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca)".

Przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, po złożeniu wniosku do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. W przypadku złożenia wniosku pomiędzy 1 października a 30 listopada - zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes