Jest propozycja dużej podwyżki zasiłku pogrzebowego. "Nie odpowiada aktualnym kosztom"

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu - uważają parlamentarzyści Lewicy. Dlatego do Sejmu trafił ich projekt, który przewiduje wzrost świadczenia do 7000 złotych. Wysokość zasiłku nie była zmieniana od 2011 roku.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy stanowi jednorazowe świadczenie, które przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego. Jak wskazano, ma on w założeniu umożliwiać pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych.

"Kwota ta nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu. Oznacza to, że zasiłek pogrzebowy przestał obecnie pełnić swoją funkcję, ponieważ nie umożliwia pokrycia całości lub większej części wydatków związanych ze złożeniem zmarłego do grobu i jego pożegnaniem" - wskazali parlamentarzyści.

Dlatego w ich ocenie "wymaga to podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego". Jak przypomniano kwota świadczenia nie była zmieniana od 2011 roku. Zgodnie z propozycją zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć o 75 procent - do 7000 zł. "W obowiązujących przepisach prawa brakuje mechanizmu dostosowywania wysokości tego świadczenia do zmian w kosztach usług pogrzebowych, a te w ciągu 9 lat obowiązywania aktualnej kwoty zasiłku pogrzebowego znacząco wzrosły" - zaznaczyli posłowie Lewicy.