Pieniądze

Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat

Prezydent podpisał nowelę w sprawie podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł
Źródło: TVN24
W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 360 tysięcy zasiłków pogrzebowych. Obecnie wysokość świadczenia wynosi cztery tysiące złotych, jednak od stycznia 2026 roku wzrośnie do siedmiu tysięcy złotych. Kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 roku.

ZUS przypomniał, że członkom rodziny zmarłego do końca 2025 r. przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego - 4 tys. zł. Od 2026 r. będzie to 7 tys. zł niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Ile dostaną członkowie rodziny?

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Zakład na przykładzie podał, że 4 tys. zł to 100 proc., a na pogrzeb łącznie wydano 10 tys. zł.

"Jedna osoba spoza rodziny wydała 3 tys. zł (to jest 30 proc. z 10 tys. zł), a druga 7 tys. zł (to jest 70 proc. z 10 tys. zł). Pierwsza osoba dostanie 1200 zł (30 proc. z 4 tys. zł), a druga 2800 zł (70 proc. z 4 tys. zł)" – wyjaśnił ZUS.

ZUS poinformował, że w 2024 r. wypłacił blisko 360 tys. zasiłków pogrzebowych, na łączną kwotę 1,44 mld zł. Najwięcej zasiłków wypłacono w województwie śląskim (50,5 tys.) i mazowieckim (48,7 tys.), najmniej – w podlaskim (8,5 tys.).

"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje

Maja Piotrowska

Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS (pracownik, emeryt, rencista) lub członka jej rodziny. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną.

Świadczenie mogą też otrzymać pracodawca, DPS, gmina, powiat lub instytucja religijna, jeśli pokryły koszty pogrzebu.

ZUS wskazał, że kosztami pogrzebu są udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek, do chwili zakończenia pochówku. Nie mogą to być koszty, które nie zostały poniesione bezpośrednio na pochówek, np. koszty nagrobka, koszty pobieranej przez zakład pogrzebowy opłaty za złożenie w oddziale ZUS wniosku o zasiłek, koszty konsolacji czy kwiatów.

Zasiłek pogrzebowy. Jak go otrzymać?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego.

Choć sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

Do wniosku o zasiłek należy również dołączyć: odpis skrócony aktu zgonu (na prośbę wnioskodawcy oddział ZUS sam może uzyskać odpis skrócony aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego), dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo osoby składającej wniosek ze zmarłym, np. skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że wnioskodawca albo zmarły jest lub był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują).

Dokumenty należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu - jeśli na przykład był problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego. Wówczas należy dołączyć dokument, który potwierdzi powód opóźnienia: zaświadczenie z policji lub prokuratury lub odpis zupełny aktu zgonu albo inny dokument urzędowy, który potwierdzi okoliczności lub przyczyny, które uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku.

Zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach

W sierpniu prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy upraszczającą zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego. Zgodnie z nowymi przepisami ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba - członek rodziny zmarłego.

Nadal decyzja będzie wydawana przez ZUS, gdy koszty pogrzebu zostaną poniesione przez więcej niż jedną osobę albo przez podmiot, np. pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat albo Kościół lub związek wyznaniowy.

Nowelizacja skraca też maksymalny czas wypłaty zasiłku - będzie to 14 dni, a nie jak obecnie 30 dni.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Zasiłek pogrzebowy
