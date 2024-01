"Za 4 tysiące złotych nie da się nikogo pochować". Jest zapowiedź wiceministra

Zasiłek pogrzebowy pozostaje na tym samym poziomie od 1 marca 2011 roku. To może się zmienić już niedługo. Rząd pracuje nad znaczącym podwyższeniem zasiłku pogrzebowego - poinformował we wtorek w Polskim Radiu 24 Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS (dla rolników) przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Ma to być rekompensata za poniesione koszty pochówku. Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy w obecnej wysokości jest wypłacany od 1 marca 2011 roku.

Zdaniem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego niezbędna jest podwyżka zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy w górę?

- Koszty pogrzebu w Polsce są wysokie, one oczywiście są zróżnicowane terytorialnie. Inne koszty pogrzebu są w Warszawie, inne koszty są na przykład w Rzeszowie. Pogrzeb, bardzo tani, w Rzeszowie jest możliwy do zorganizowania gdzieś w granicach obecnej kwoty zasiłku pogrzebowego. Nawet najtańszy pogrzeb w Warszawie w zasadzie nie jest możliwy do zorganizowania za tę kwotę. W bardzo wielu miejscach ten koszt pogrzebu jest też uzależniony od pewnych zwyczajów, albo od konieczności życiowych, związanych z czasem przechowywania ciała, wykupieniem miejsca na cmentarzu. Cena jest bardzo zróżnicowana w zależności od cmentarza, miasta - wskazywał Gajewski w radiowym wywiadzie.

Jednocześnie podkreślił, że "nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tysiące złotych w Polsce nie da się nikogo pochować". - Z tego powodu w kampanii wyborczej zarówno po stronie Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej pojawiał się ten postulat. Postulat jest zakotwiczony w umowie koalicyjnej, bo tam też przecież mowa o stworzeniu godnych warunków dla osób starszych po stracie małżonka, i to także dla nich byłaby podwyżka zasiłku pogrzebowego. Jest to niezbędne - zaznaczył wiceminister rodziny.

- Pracujemy w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania - powiedział Sebastian Gajewski.

W jego ocenie "kwota 8000 złotych, czyli dwukrotnie podwyższenie to jest dosyć dużo".

- W kampanii wyborczej ani po stornie Lewicy, ani Koalicji Obywatelskiej taki postulat się nie pojawiał. Natomiast ustalenie tej kwoty jest przed nami. Na pewno będzie to znaczące podwyższenie zasiłku pogrzebowego, takie które da szanse na sfinansowanie kosztów pogrzebu. (...) Takie typowe minimalne koszty pogrzebu muszą być do sfinansowania przez zasiłek pogrzebowy - podkreślił wiceminister Gajewski.

