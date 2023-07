Zasiłek pogrzebowy w górę? Minister odpowiada

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS (dla rolników) przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Ma to być rekompensata za poniesione koszty pochówku. Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.