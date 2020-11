Zasiłek opiekuńczy na kwarantannie. Opublikowano rozporządzenie

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji - wynika z rozporządzenia, które opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Trzeba złożyć oświadczenie

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem "podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego (...) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, (...) poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych".

Chodzi o zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; innym chorym członkiem rodziny; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.