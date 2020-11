Od dziś można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od poniedziałku można się o niego starać między innymi w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać do 29 listopada.

Rząd zdecydował, że od poniedziałku do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują bez zmian, czyli stacjonarnie.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.